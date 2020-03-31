https://static.news.ru/photo/82136d74-7351-11ea-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенаторы во вторник приняли проект закона, который разрешает российскому правительству перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В пояснительной записке к закону сказано, что это необходимо «в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции».

Документ также предусматривает создание комиссии Федерального собрания РФ, которая в 2020 году должна будет утвердить бюджетные расходы на борьбу с пандемией. Кроме того, одной из функций комиссии станет предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации в отдельных отраслях.

Предложения для рассмотрения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных средств будет предоставлять Минфин.

Как писал NEWS.ru, в комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь членов Совета Федерации. Решение на согласие с предложениями Минфина комиссия должна будет выносить в течение трёх дней.