Сергей Иванов назвал строительство моста на Сахалин нецелесообразным

https://static.news.ru/photo/ecfdf7e8-32d8-11eb-b353-fa163e074e61_660.jpg Сергей Иванов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава администрации президента, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов указал на минусы проекта по строительству транспортного перехода с Сахалина на материк.

Иванов отметил, что мост на Сахалин нужен, прежде всего, с психологической точки зрения — «Крым соединили, не мешало бы и Сахалин», но проблемным с точки зрения необходимых на строительство затрат. Об этом он заявил в беседе с «Интерфакс».

Чтобы, теоретически, его построить, надо от Комсомольска-на-Амуре 536 км по безлюдной тайге дойти до точки на континенте, где самый узкий пролив: его ширина, по-моему, 7 км. Потому что если и строить мост, то только в этом месте. Так вот: 536 км — по Хабаровскому краю — это обойдется гораздо дороже, чем сам мост, — объяснил специальный представитель.

Также Иванов добавил, что для этого моста не будет грузов.

Проект строительства моста на Сахалин обсуждается в России более 20 лет. Президент РФ Владимир Путин поручил в 2018 году проработать вопрос о постройке моста между островом и материковой частью России правительству страны. В программе развития РЖД до 2025 года заложено 540 млрд рублей для строительства железнодорожного перехода. Помимо РЖД финансировать проекты должны были фонд развития Дальнего Востока и Корпорация развития Сахалинской области.

Как писал NEWS.ru, мост из ЕАО в Китай через Амур планируется сдать в I квартале 2022 года. Он станет первым железнодорожным мостом между двумя странами. Мост будет пролегать из Нижнеленинского в Тунцзян, он рассчитан на два пути с колеями российского и китайского стандартов. Китай строительство своей стороны моста завершил ещё в октябре 2018 года.