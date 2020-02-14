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Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков разделил камеру в московском СИЗО «Лефортово» с бывшим федеральным министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым. Первого подозревают в организации убийств и участии в преступном сообществе, второго — в хищении четырёх миллиардов рублей и незаконном получении ещё 32 миллиардов.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) сообщила, что арестованного в январе 2019-го Арашукова постоянно переводили из одной камеры в другую. Теперь его поместили туда же, где содержится Абызов. И похоже, экс-сенатор рад...