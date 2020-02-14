Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Олег Цепкин выявил проблему, которая, как он считает, может привести к неконтролируемому росту тарифов на вывоз мусора.

Созданная в России система тарифообразования неэффективна, считает сенатор.

Там есть крупная составляющая — это транспортные расходы. Они (регуляторы. — NEWS.ru) сегодня принимают по факту [затрат на логистику]. Это напрямую грозит неуправляемому росту тарифа, — заявил Цепкин в комментарии радио «Говорит Москва».

Сенатор добавил, что существующие тарифы рассчитаны для 100-процентной собираемости, хотя в реальности мусорные операторы обслуживают около 98% населения.

По словам Цепкина, несовершенства системы приведут к «образованию завалов мусора около наших домов и на улицах».

Как писал NEWS.ru, Минприроды РФ и Российский экологический оператор создадут публичную онлайн-карту мусорных полигонов и перерабатывающих заводов страны, чтобы показать работу системы обращения с ТКО.

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