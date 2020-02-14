https://static.news.ru/photo/b0c668ba-4f34-11ea-a4e9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Олег Цепкин выявил проблему, которая, как он считает, может привести к неконтролируемому росту тарифов на вывоз мусора.
Созданная в России система тарифообразования неэффективна, считает сенатор.
Там есть крупная составляющая — это транспортные расходы. Они (регуляторы. — NEWS.ru) сегодня принимают по факту [затрат на логистику]. Это напрямую грозит неуправляемому росту тарифа, — заявил Цепкин в комментарии радио «Говорит Москва».
Сенатор добавил, что существующие тарифы рассчитаны для 100-процентной собираемости, хотя в реальности мусорные операторы обслуживают около 98% населения.
По словам Цепкина, несовершенства системы приведут к «образованию завалов мусора около наших домов и на улицах».
Как писал NEWS.ru, Минприроды РФ и Российский экологический оператор создадут публичную онлайн-карту мусорных полигонов и перерабатывающих заводов страны, чтобы показать работу системы обращения с ТКО.