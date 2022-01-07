Сельские врачи получили право продавать лекарства

Медицинские работники в российских сёлах смогут продавать лекарственные средства. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу с начала года. Эта мера поможет обеспечивать лекарствами жителей населённых пунктов, где нет аптек, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Instagram.

Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских населённых пунктах, где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а также осуществлять продажу лекарственных препаратов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее это могли делать только фармацевтические работники.

Кроме того, для таких медицинских организаций значительно упростили процедуру выдачи фармлицензий. Для работы таких объектов можно будет получить единую лицензию на фармацевтическую и медицинскую деятельность. Подтверждать наличие у работников соискателя лицензии дополнительного профобразования в части розничной торговли препаратами больше не нужно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения об обеспечении необходимыми лекарствами тяжелобольных детей, в том числе после достижения ими 18-летия. Идеи необходимо подготовить до 15 февраля. Речь идёт о предоставлении больным лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств для реабилитации, а также об оказании им медпомощи.