Санатории в РФ готовят программы реабилитации для переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/5933b02a-311b-11eb-8850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Российские здравницы готовят собственные профильные программы для переболевших коронавирусом. Такие предложения сформировали не менее 10% санаториев.

При создании программ оздоровительные учреждения ориентировались на рекомендации Минздрава, согласно которым приступать к реабилитации имеет смысл в первые два месяца после болезни, рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.

По мнению Данилова, спрос на такой продукт будет: в России коронавирусом переболели 2,2 млн человек, многие из них заинтересованы в оздоровлении и восстановлении организма после перенесённой инфекции, пишет «Коммерсант».

По данным опрошенных изданием экспертов, рынок уже почувствовал растущий интерес к программам реабилитации и ждёт всплеска активности в конце зимы — начале весны 2021 года. По мнению представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, оздоровление по «коронавирусной» программе обойдётся клиентам, приезжающим на юг России, в среднем в 40 тысяч рублей за неделю при условии двухместного размещения. В перспективе, реабилитационные программы для населения могут получить господдержку, считает эксперт.

Лидерами спроса в сегменте лечения лёгочных заболеваний являются здравницы Урала, Тюменской области, Башкирии, Алтая и Подмосковья, отметил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. Также клиентов направляют восстанавливаться в Крым и Краснодарский край.

Медики же считают, что программа восстановления должна зависеть от того, какие именно системы и органы человека пострадали при перенесённом коронавирусе. Например, зачастую страдают в большей степени не лёгкие, а сердечно-сосудистая система, пояснил главный врач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

Как писал NEWS.ru, методы реабилитации, которые могут применяться к перенёсшим коронавирус пациентам, сходны с теми, что используются при борьбе с хроническими обструктивными болезнями легких, рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.