Вертеброневролог дал советы по восстановлению лёгких после коронавируса

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Методы реабилитации, которые могут применяться к перенёсшим коронавирус пациентам, сходны с теми, что используются при борьбе с хроническими обструктивными болезнями легких, рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Один из таких способов — специальный массаж, который призван увеличить процентное содержание кислорода в крови, передаёт Радио Sputnik.

Вертеброневролог подчеркнул, что некоторые техники массажа используются при болезнях лёгких уже столетия. Эффект от процедур связан с более интенсивной циркуляцией крови после массажа.

Лимфодренажную функцию нашего организма никто не отменял, массаж как никакой другой метод стимулирует эту функцию, а также стимулирует работу ворсинчатого эпителия наших бронхов. Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией, — добавил врач.

Технику массажа для каждого конкретного пациента необходимо подбирать индивидуально, ориентируясь на степень поражения лёгких и сочетая с другими видами лечения и реабилитации для максимальной эффективности.

Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме, — уточнил Кабычкин.

Врач напомнил о необходимости консультации с врачом перед прохождением медицинских процедур.

Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция может стать причиной болезней дёсен и даже выпадения зубов. При этом проблемы с ротовой полостью могут возникнуть у пациентов уже в период выздоровления. Об этом сообщил президент Фонда ангиогенеза (организация, специализирующаяся на патологиях кровеносных сосудов) Уильям Ли.