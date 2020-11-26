СМИ: коронавирус может привести к выпадению зубов и болезням дёсен

https://static.news.ru/photo/a172b08a-3020-11eb-87d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция может стать причиной болезней дёсен и даже выпадения зубов. При этом проблемы с ротовой полостью могут возникнуть у пациентов уже в период выздоровления.

Мы сейчас начинаем изучать некоторые неожиданные, а временами и приводящие к серьёзным последствиям симптомы, которые проявляются у пациентов через месяцы после того, как они переболели коронавирусом, — цитирует газета New York Times президента Фонда ангиогенеза (организация, специализирующаяся на патологиях кровеносных сосудов) Уильяма Ли.

Он отметил, что COVID-19 способен поражать не только лёгкие, но и нервные окончания и эндотелий, из-за чего страдают кровеносные сосуды в дёснах человека.

Заболевание дёсен может быть проявлением защитной реакции организма на попадание внутрь инфекции. Такое предположение высказал стоматолог-ортопед из Калифорнии Майкл Ширер.

В издании также привели свидетельства переболевших коронавирусом, которые рассказали, что у них выпадали зубы в период заболевания.

Некоторые переболевшие COVID-19 говорят, что у них выпадали зубы без кровотечения. Другие утверждают, что у них усилилась чувствительность дёсен, темнеют или разрушаются зубы, — пишет New York Times.

В газете отметили, что специалисты не фиксировали большого количества таких случаев, но призвали медиков быть готовыми к «необычным последствиям» коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 12,78 млн случаев заражения COVID-19, умерли от инфекции более 262,2 тыс. человек.

Как сообщал NEWS.ru, учёные из Университета Женевы выявили препараты, способные блокировать проникновение COVID-19 и других вирусов в клетки человека. Эффективность этих ингибиторов в пять тысяч раз превосходит результативность используемых сейчас средств.