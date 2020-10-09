Самолёты будут летать за границу ещё из четырёх городов России

https://static.news.ru/photo/ec7805d4-0a47-11eb-8601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство разрешило выполнять международные авиарейсы ещё из четырёх городов. Об этом сообщили в Росавиации.

Там отметили, что разрешение уже вступило в силу.

С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск, — сказано в сообщении.

Международное авиасообщение с иностранными государствами Россия приостановила в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновлять рейсы начали с 1 августа. Первыми стали аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа Росавиация расширила список городов, включив в него Казань, Калининград и Новосибирск.

Сейчас из России можно вылетать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию и на Мальдивы.

Однако, как писал NEWS.ru, ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что в условиях роста заражаемости коронавирусом во всём мире пока рано говорить об открытии границ для россиян странами ЕС.