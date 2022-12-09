Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2

Самолет с Виктором Бутом совершил посадку в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию авиационных служб. Находившегося в тюрьме в США россиянина в четверг, 8 декабря, обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Спецборт приземлился. После прохождения необходимых процедур Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта, — рассказал источник в аэропорту.

По данным МИД РФ, отбывавший срок в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием российский гражданин Виктор Бут в результате договоренности с США был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке. Ордер на его арест выдал местный суд по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционые вооруженные силы Колумбии», которую Штаты относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн.

Олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер была арестована за попытку нелегального ввоза в Россию наркотических веществ через аэропорт Шереметьево-2. Она была приговорена к 9 годам лишения свободы в РФ.

Ранее адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов рассказал, что его подзащитный в первую очередь собирается побыть с семьей. По его словам, Буту необходимо привести в порядок свое здоровье, подорванное в тюрьме, после чего можно будет заняться делами. Адвокат добавил, что по возвращении домой Бута ждет ряд встреч. Тарасов предположил, что будет встреча с Владимиром Путиным, но он не знает, есть ли такая договоренность.

Мать Виктора Бута поблагодарила в эфире телеканала «Россия 24» российского президента Владимира Путина за то, что ее сын сможет вернуться домой. Кроме того, женщина выразила благодарность МИД и руководителю ведомства Сергею Лаврову.