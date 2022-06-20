С россиян начали брать плату за приобретение сим-карт Российские мобильные операторы начали брать плату с клиентов за оформление новых сим-карт

Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Ряд российских операторов мобильной связи стал взимать плату с клиентов за покупку новых сим-карт. Это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и стоимости самих сим-карт. Такое объяснение операторов приводит РИА Новости.

Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера, — рассказали агентству в компании «МегаФон».

Там также уточнили, что такая мера даёт возможность частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента — в том числе затраты непосредственно на сим-карты, стоимость которых в текущем году выросла в несколько раз.

В свою очередь в «Билайне» рассказали, что новые абоненты начнут оплачивать подключение к сети с 21 июня. Там также объяснили подобную меру увеличением стоимости закупки сим-карт.

Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат «Билайна» на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса, — сообщили в «Билайне».

В компании уточнили, что размер стартового баланса не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения.

Tele2 и МТС от комментариев отказались. Компания Yota ситуацию пока никак не прокомментировала.

Ранее сообщалось, что крупные операторы мобильной связи перестали подключать новых абонентов к безлимитным тарифам. Отказаться от безлимита операторам рекомендовало Минцифры, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на сети и продлить срок их службы в условиях санкций.