РЖД запустит дополнительные поезда из южных городов России
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:49, 24 февраля 2022
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«Российские железные дороги» (РЖД) работают над тем, чтобы запустить дополнительные поезда из южных городов России во время военной спецоперации России на Украине, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Стоимость билетов зафиксируют, чтобы возросший спрос не повлиял на цену проезда.
В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно, — рассказали в пресс-службе РЖД.
В компании добавили, что пассажирские поезда сети РЖД ходят по расписанию, вокзалы работают штатно.
Ранее из аэропортов юга России отменили все рейсы. Полёты в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них приостановлены до конца 24 февраля. Отмечается, что пассажирам ближайших рейсов и встречающим россиянам рекомендовано приезжать в аэропорты после снятия ограничений. Вопросы по обмену или возврату авиабилетов будут решать в авиакомпаниях.
Также Россия закрыла для судов Азовское море. Это было сделано на основании предупреждения Минобороны.