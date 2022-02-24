РЖД запустит дополнительные поезда из южных городов России

«Российские железные дороги» (РЖД) работают над тем, чтобы запустить дополнительные поезда из южных городов России во время военной спецоперации России на Украине, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Стоимость билетов зафиксируют, чтобы возросший спрос не повлиял на цену проезда.

В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно, — рассказали в пресс-службе РЖД.

В компании добавили, что пассажирские поезда сети РЖД ходят по расписанию, вокзалы работают штатно.

Ранее из аэропортов юга России отменили все рейсы. Полёты в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них приостановлены до конца 24 февраля. Отмечается, что пассажирам ближайших рейсов и встречающим россиянам рекомендовано приезжать в аэропорты после снятия ограничений. Вопросы по обмену или возврату авиабилетов будут решать в авиакомпаниях.

Также Россия закрыла для судов Азовское море. Это было сделано на основании предупреждения Минобороны.