РЖД запустили новый сайт с потенциальной возможностью покупки авиабилетов

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Российские железные дороги (РЖД) запустили новую версию сайта, где имеется потенциальная возможность покупки билетов на самолёт. При поиске подходящего рейса, система, помимо основных вариантов, теперь выдаёт предложения с пересадками, а также подбирает варианты путешествия другими видами транспорта.

Стартовая страница переориентирована на пассажирскую тематику, здесь размещён блок для покупки билетов, набор блоков про основные услуги: билеты, бонусная программа, различные акции, а также набор информационных блоков, — сообщили в РЖД.

Пользователи могут высказать своё мнение по поводу обновлённого портала, указать на его недостатки, предложить улучшения или воспользоваться старой версией сайта — она остаётся доступной.

Как писал NEWS.ru, с 7 апреля РЖД временно сокращает периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК» и отменяет 53 поезда дальнего следования. Из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться также на три пары меньше высокоскоростных «Сапсанов». Корректировка расписания проводилась в случае, если спрос на поездки составлял менее 25% от общего количества предложенных мест, и при наличии дублирующих поездов. В РЖД отметили, что с 21 марта более чем на 50% снизилось количество пассажиров, возврат проездных документов увеличился в пять раз по сравнению с прошлым годом, количество проданных билетов на апрель составляет менее 40% от прошлогоднего уровня, на май — менее 60%.