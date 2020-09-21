РЖД возобновят ежедневные поезда из Москвы в Калининград

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Фирменный поезд № 29/30 «Янтарь», который курсирует между Москвой и Калининградом, с 30 сентября снова станет ежедневным. С 6 апреля из-за пандемии коронавируса он, как и ряд других, был отменён, а с июля был возвращён в расписание, но ездил через день.

Продажи билетов открыты в кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сказано в сообщении компании.

Сейчас в Калининград также можно доехать на поездах, следующих из Санкт-Петербурга (№ 79/80 Санкт-Петербург — Калининград) и Сочи (№ 359/360 Адлер — Калининград). Составы идут транзитом через территорию Литвы и Белоруссии, однако делают там только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется.

В РЖД напомнили пассажирам, что в соответствии с договоренностями с литовской стороной в калининградских поездах могут единовременно пересекать границу до 200 пассажиров. В то же время продолжает действовать нота министерства иностранных дел республики, в соответствии с которой транзитный проезд разрешается лишь при наличии упрощённого транзитного документа для железнодорожного транспорта. Поездка через территорию Литвы по шенгенской визе или упрощённому транзитному документу не допускается.

Кроме того, при осуществлении пограничного контроля на железнодорожных пунктах Литвы через территорию республики будут пропускать только тех россиян, кто заранее заполнил в электронном виде анкету на сайте генконсульства Литвы в Калининграде, распечатал её и подписал.

Что касается эпидемической безопасности, то для защиты здоровья пассажиров и поездной поездах перед выходом в рейс вагоны проходят дезинфекцию, а уборка в пути осуществляется с применением специальных обеззараживающих средств. Кроме того, у всех пассажиров в обязательном порядке измеряют температуру бесконтактным способом. В вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты — масок, перчаток, антисептиков и других.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор РЖД Олег Белозёров высказал мнение, что российские железные дороги в ближайшее время займут ещё более значимое место в жизни людей и в экономике страны. По его словам, это касается городского транспорта, пригородного сообщения, дальнего следования, а также сферы грузоперевозок.