РЖД отменяет ряд поездов дальнего следования

https://static.news.ru/photo/e9d28778-757d-11ea-94ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 7 апреля РЖД временно сокращает периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК» и отменяет 53 поезда дальнего следования. Из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться также на три пары меньше высокоскоростных «Сапсанов». Корректировка расписания проводилась в случае, если спрос на поездки составлял менее 25% от общего количества предложенных мест, и при наличии дублирующих поездов.

Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населёнными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отменённых, — говорится в сообщении РЖД.

В РЖД отметили, что с 21 марта более чем на 50% снизилось количество пассажиров, возврат проездных документов увеличился в пять раз по сравнению с прошлым годом, количество проданных билетов на апрель составляет менее 40% от прошлогоднего уровня, на май — менее 60%. В холдинге пообещали при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и при увеличении спроса на пассажирские перевозки незамедлительно восстановить маршрутную сеть в полном объёме, а при необходимости и увеличить.

Как писал NEWS.ru, Российские железные дороги временно отменили сбор за возврат билетов на поезда. В компании объяснили это тем, что пассажиры сейчас не могут планировать и организовывать свои путешествия из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Уточняется, что это решение относится как к индивидуальным, так и к групповым поездкам.