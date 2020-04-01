РЖД отменили сбор за возврат билета для поездов с отправлением до 1 июня

https://static.news.ru/photo/df2a9bbc-7433-11ea-a664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские железные дороги временно отменили сбор за возврат билетов на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня. В компании объяснили это тем, что пассажиры сейчас не могут планировать и организовывать свои путешествия из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно, — говорится в сообщении РЖД.

Уточняется, что это решение относится как к индивидуальным, так и к групповым поездкам.

Как писал NEWS.ru, руководство РЖД решило временно сократить глубину продаж ж/д билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года. В РЖД отметили, что эти меры связаны со снижением пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса.