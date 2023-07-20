«РВ»: Россия начала мощное наступление под Донецком

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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российская армия начала вести мощное наступление под Донецком. По данным военкоров, отряды ВСУ были выбиты из населенного пунктоа Веселое. ВС РФ также взяли контроль над опорным пунктом у поселка Каменка. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Вражеские военные аналитики сообщают о серьезном продвижении наших войск восточнее Авдеевки. Наши штурмовики вернули контроль над ранее утраченным селом Веселое и опорным пунктом северо-западнее поселка Каменка. Затем российские войска продвинулись вдоль лесополосы. Бои продолжаются, — указано в сообщении канала.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины начали минировать подходы к своим позициям на участке Васильевка — Липовое восточнее Соледара. Он отметил, что ВСУ опасаются наступления российской армии и отказываются от наступательных действий.

Сладков добавил, что украинские военные наступают одновременно несколькими группами по 20 человек при поддержке от трех до пяти единиц бронетехники. Тем не менее, они несут потери из-за работы российской артиллерии и отходят.

Сладков подчеркнул, что ВСУ активно используют дроны, которые периодически достигают целей. Военкор сделал вывод, что это говорит об имеющемся запасе боеприпасов и желании украинской армии погасить активность ВС РФ около линии соприкосновения.