Артиллерийский удар по бойцам ВСУ на Марьинском направлении попал на видео «РВ» : разведгруппа ВС РФ ударом артиллерии сорвала ротацию ВСУ на Марьинском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Разведывательная группа Вооруженных сил России сорвала ротацию украинских военных на Марьинском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, российские разведчики обнаружили группу бойцов ВСУ, после чего открыли прицельный огонь по ним из артиллерии, помешав провести ротацию. Кадры удара появились в Сети. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Накануне в Сети появились кадры уничтожения разведчиками ВС РФ американской гаубицы М777 вместе с боекомплектом. На канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметили, что атака была совершена с помощью российских беспилотников «Ланцет».

3 июля в Сети появилось видео уничтожения бойцами подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» техники ВСУ, подготовленной для наступления на Херсонском направлении.

Ранее Минобороны России показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ. Военное ведомство продемонстрировало работу РСЗО с процесса заряжания снарядов до момента оставления позиций военнослужащими после стрельбы.