РПЦ призвала российских спортсменов сделать выбор между деньгами или флагом

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В условиях дискриминации и давления на российский спорт отечественным атлетам следует сделать выбор — деньги, очки и секунды или флаг родины. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин). Свою позицию священник объяснил тем, что «времена поменялись» и понять это следует как можно быстрее.

Думаю, нам, нашим спортсменам, необходимо принять решение, что важнее: баллы, очки, секунды и премиальные миллионы или гордость за родину, что «если без флага и гимна — и разговаривать не будем». А вот эти подачки, к которым некоторые привыкли, просто замолчать и принять, лишь бы допустили, — это, я думаю, недостойно, — сказал Митрофан.

Он добавил, что священники также работают в сложных обстоятельствах и духовно поддерживают спортсменов.

Ранее министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран, в числе которых США, Великобритания, Германия и Япония, потребует отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2024. При этом она подчеркнула, что страны не намерены объявлять бойкот, поскольку все государства единодушны в своей позиции.

9 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. В организации отметили, что участие спортсменов из этих стран возможно только в нейтральном статусе.

В свою очередь пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, член Международного олимпийского комитета (МОК) француз Мартен Фуркад призвал рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По словам Фуркада, ему будет стыдно за свою страну, если она решит запретить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде в Париже.