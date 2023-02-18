«Давно встало на поток»: Ростех о наращивании производства «Кинжалов» Чемезов: Ростех увеличивает производство новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Чемезов

Производство новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал» «уже давно встало на поток», отметил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда плюс». По его словам, в последнее время их производство было многократно увеличено.

Конечно. «Кинжал» на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем объем производства, — подчеркнул Чемезов.

Также он заявил, что «Ростех» планирует в 2023 году нарастить производство до 300 вертолетов, среди которых Ка-52, Ми-28, Ми-35, «Ансаты», и более чем в 50 раз увеличить производство некоторых видов боеприпасов.

Ранее военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин рассказал, что российский фрегат «Адмирал Горшков» способен поразить авианосную группировку вероятного противника. По его словам, на корабле размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» и комплекс ПВО «Редут».

Немецкие СМИ писали, что гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» являются «настоящим кошмаром» для западных военных. Аналитик Ян-Фредерик Вендт отметил, что главным преимуществом этого оружия является возможность управлять ее полетом даже после того, как снаряд достигает скорости звука. Такая способность делает «Циркон» почти неуязвимым для зенитных систем, подчеркнул эксперт.