В России зафиксирован рост количества терактов

https://static.news.ru/photo/0c66a21a-a458-11eb-a471-96000091f725_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В России увеличилось количество терактов, но большинство из них предотвращены. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, передаёт ТАСС.

Вызывает тревогу продолжающееся увеличение количества террористических актов. В 2020 году их зарегистрировано 50, что на 16,3% выше этого показателя за 2019 год (43). Вместе с тем важно отметить работу правоохранительных органов по их предотвращению (80% терактов пресечены на стадии приготовления), — говорится в докладе Краснова для Совфеда.

Большинство терактов планировали совершить сторонники и участники международных террористических организаций, которые придерживаются радикальных религиозных взглядов. Они хотели устроить взрывы в местах массового скопления людей, на объектах органов власти и избирательных участках.

Среди людей, совершающих террористические преступления, вырос процент молодёжи от 18 до 29 лет. Их доля в общей массе преступников данной категории в 2020 году составила 53,4%, половина из этих преступлений была выявлена на Северном Кавказе.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что западные спецслужбы помогли предотвратить ряд терактов на территории России. Он подчеркнул, что международное сообщество должно сплотиться перед лицом глобальной террористической угрозы, а создать эффективную антитеррористическую коалицию возможно лишь тогда, когда все её участники будут действовать с единых совместно выработанных позиций.