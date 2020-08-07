Росстат сообщил о снижении смертности от коронавируса в июне

По данным Росстата, число пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в июне, составило в России 11 917. В мае количество жертв COVID-19 в России было 12 452.
Ведомство
В ведомстве также отметили, что смертность от коронавируса снизилась в регионах, первыми принявших на себя удар эпидемии. В частности, в Москве в июне было зафиксировано 1 329 случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. В мае таких случаев было 2 324 (-42,8%).
Всего в июне в России умерли 162,758 тыс. человек.
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5241 человека. Всего число заразившихся COVID-19 в РФ достигло 877 135 человек. За период пандемии от коронавируса вылечились 683 592 жителя России (+ 235 за сутки), скончались от инфекции 14 725 человек (+119 за сутки).
В Москве за минувшие сутки было выявлено 686 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за последние 24 часа в столице 1353 пациента с диагностированным COVID-19 успешно завершили лечение.
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