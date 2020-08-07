Росстат сообщил о снижении смертности от коронавируса в июне

https://static.news.ru/photo/8cd43f28-d8cc-11ea-9e75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Росстата, число пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в июне, составило в России 11 917. В мае количество жертв COVID-19 в России было 12 452.

Ведомство ведёт статистику смертей от коронавируса, разделяя их на четыре группы: когда инфекция стала основной причиной смерти человека; когда COVID-19 предполагается, но результаты тестов ещё не готовы; когда коронавирус повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента; когда COVID-19 был подтверждён, но не повлиял на наступление смерти. Самое большое количество смертей от коронавируса в июне было отнесено к первой группе — 5 448 случаев, во второй группе зафиксировано 1 589 случаев, в третьей — 1 399, в четвёртой — 3 481.

В ведомстве также отметили, что смертность от коронавируса снизилась в регионах, первыми принявших на себя удар эпидемии. В частности, в Москве в июне было зафиксировано 1 329 случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. В мае таких случаев было 2 324 (-42,8%).

Всего в июне в России умерли 162,758 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5241 человека. Всего число заразившихся COVID-19 в РФ достигло 877 135 человек. За период пандемии от коронавируса вылечились 683 592 жителя России (+ 235 за сутки), скончались от инфекции 14 725 человек (+119 за сутки).

В Москве за минувшие сутки было выявлено 686 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за последние 24 часа в столице 1353 пациента с диагностированным COVID-19 успешно завершили лечение.