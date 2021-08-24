Росстат назвал регионы, куда чаще переезжают

В 2020 году жители России чаще переезжали в Севастополь, Адыгею, Краснодарский край и Крым, также в Ленинградскую область и Подмосковье. Это следует из данных Росстата, передаёт РБК.

Переезды с севера на юг и с востока на запад — обычная тенденция. Люди уезжают к лучшему климату и низким ценам или к высокой зарплате и широкому выбору работы.

Люди уезжают из северных регионов десятилетиями. Это северо-восточные территории с суровой зимой, дождливым летом, плохой инфраструктурой, поэтому люди традиционно уезжают оттуда, — сообщил демограф Алексей Ракша.

Чаще всего переезжают граждане трудоспособного возраста, большинство из них женщины. Политолог-регионалист Ростислав Туровский назвал главной причиной отсутствие работы в «депрессивных регионах», которую женщинам найти ещё труднее.

Также специалисты порекомендовали осторожно относиться к некоторым подсчётам. Например, Росстат автоматически считает уехавшими из субъекта тех, у кого закончилась временная прописка. Также вызывает сомнения точность подсчётов в кавказских регионах.

Ранее аналитик объяснил разницу в экономическом развитии Москвы и других городов.