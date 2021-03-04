Россию приравняли к Конго по уровню свободы

https://static.news.ru/photo/4de393fe-7d04-11eb-a90c-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Kleinowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В рейтинге правозащитной организации Freedom House Россия оказалась на одной позиции с Республикой Конго. Этот ежегодный рейтинг оценивает 210 стран и территорий мира по доступу их жителей к политическим правам и гражданским свободам.

Россия, как и Республика Конго, получила в этом рейтинге 20 баллов из 100 возможных и была признана «несвободной». РФ обогнал ряд африканских стран: Руанда, Джибути, Зимбабве, Уганда и Мали. От США Россию отделяет 63 очка. 100 баллов получили Норвегия, Швеция и Финляндия, на последнем месте — Сирия с одним баллом.

Власть в авторитарной политической системе России сосредоточена в руках президента Владимира Путина. Благодаря лоялистским силам безопасности, подчинённой судебной системе, контролируемой среде СМИ и законодательному органу, состоящему из правящей партии и податливых оппозиционных фракций, Кремль может манипулировать выборами и подавлять подлинное инакомыслие, — говорится в характеристике России.

Как писал NEWS.ru, жизненно важно продолжать диалог Совета Европы и Москвы в вопросе обеспечения демократии и прав человека, заявила генсек организации Мария Пейчинович в письме, направленном министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Она отметила, что за время членства в СЕ Россия ратифицировала примерно 70 протоколов и конвенций, включая Европейскую конвенцию по правам человека и Европейскую социальную хартию, которые сейчас считаются основой обеспечения прав человека на континенте.