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13 июля 2026 в 20:14

Россиянка пригрозила расправой спасшим ее из заключения волонтерам

Россиянка пригрозила отрезать уши спасшим ее из заключения в Таиланде волонтерам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Россиянка угрожает отрезать уши волонтерам, которые спасли ее из заключения в миграционном центре в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza. Там 54-летняя женщина провела полгода из-за нарушений законодательства.

По словам сокамерниц, гражданка России постоянно со всеми конфликтовала и избивала пожилую женщину Ирину. В феврале ей помогли собрать деньги на билет до Барнаула, купили одежду. Однако через три месяца поле возвращения в Россию женщина начала угрожать волонтерам расправой и тюрьмой из-за того, что вернули ее на родину против воли и «лишили Таиланда».

Ранее в Москве задержали женщину, угрожавшую сотрудникам ПВЗ и салону связи похожим на пистолет предметом для получения денег. После угрозы вызвать полицию грабительница скрылась, однако оперативникам удалось ее мгновенно задержать.

До этого гражданин Швеции сбежал в Белоруссию без документов после встречи с женщиной на латвийской границе. Неизвестная представилась сотрудницей миграционной службы прибалтийской страны, но не показала документы и начала угрожать.

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