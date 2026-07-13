Россиянка пригрозила расправой спасшим ее из заключения волонтерам Россиянка пригрозила отрезать уши спасшим ее из заключения в Таиланде волонтерам

Россиянка угрожает отрезать уши волонтерам, которые спасли ее из заключения в миграционном центре в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza. Там 54-летняя женщина провела полгода из-за нарушений законодательства.

По словам сокамерниц, гражданка России постоянно со всеми конфликтовала и избивала пожилую женщину Ирину. В феврале ей помогли собрать деньги на билет до Барнаула, купили одежду. Однако через три месяца поле возвращения в Россию женщина начала угрожать волонтерам расправой и тюрьмой из-за того, что вернули ее на родину против воли и «лишили Таиланда».

Ранее в Москве задержали женщину, угрожавшую сотрудникам ПВЗ и салону связи похожим на пистолет предметом для получения денег. После угрозы вызвать полицию грабительница скрылась, однако оперативникам удалось ее мгновенно задержать.

До этого гражданин Швеции сбежал в Белоруссию без документов после встречи с женщиной на латвийской границе. Неизвестная представилась сотрудницей миграционной службы прибалтийской страны, но не показала документы и начала угрожать.