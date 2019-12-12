Житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию после обычного визита к стоматологу. Об этом
В Нижнем Новгороде Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как местный житель попал в реанимацию после визита к стоматологу, — сообщило интернет-издание.
После удаления зуба у пациента не проходила боль. Пациент пожаловался на плохое самочувствие врачу, но она не предпринимала меры.
Мужчину госпитализировали после того, как у него опухла шея. Предполагается, что стоматолог могла занести пациенту инфекцию.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стоматолог набросился на юного пациента в клинике города Актау в Казахстане.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен