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Житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию после обычного визита к стоматологу. Об этом сообщает портал «Здоровье.Mail.ru» со ссылкой на Следственный комитет по области.

В Нижнем Новгороде Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как местный житель попал в реанимацию после визита к стоматологу, — сообщило интернет-издание.

После удаления зуба у пациента не проходила боль. Пациент пожаловался на плохое самочувствие врачу, но она не предпринимала меры.

Мужчину госпитализировали после того, как у него опухла шея. Предполагается, что стоматолог могла занести пациенту инфекцию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стоматолог набросился на юного пациента в клинике города Актау в Казахстане.