Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН

При получении выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в первую очередь следует обратить внимание на кадастровый номер объекта. Если он имеет расхождение с номером из документвов на объект или если у имущества с одинаковым адресом есть два и более кадастровых номера, следует внимательно отнестись к проблеме. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала юрист Мария Королёва.

По словам Королёвой, в данной ситуации речь идёт о «задвоении кадастровых номеров». Это грозит проблемами при оформлении прав на недвижимость. При обнаружении проблемы эксперт советует подать заявление в Росреестр о погашении информации о дублирующих кадастровых номерах.

Также эксперт рекомендует проверить документы на технические ошибки: неверное указание площади, например. Этот фактор влияет на размер налога. В ситуации, когда нет сведений о зарегистрированных правах или указан другой владелец, это может говорить о мошенничестве.

Кроме того, Мария Королёва рекомендует взглянуть на статус записи об объекте недвижимости: там также может найтись настораживающая информация.

Ранее сообщалось, что Росреестр с 1 января 2023 года введёт новый вид выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с помощью которой можно будет получить информацию по таким установленным в пользу конкретного человека ограничениям прав, как ипотека, аренда, рента и сервитут.