Россиянам предложили платить по 40 тысяч рублей при банкротстве турфирм

Туристам из России при банкротстве турфирм можно было бы платить минимальную гарантированную компенсацию в размере 40 тысяч рублей, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. В интервью РБК она рассказала, что ведомство готовит соответствующие изменения в законодательство.

Глава ведомства обратила внимание на то, что сейчас система финансовых гарантий не позволяет путешественникам в случае банкротства туроператора получать значительную компенсацию или существенную часть оплаченной путёвки.

По словам Догузовой, до конца 2021 года Ростуризм вынесет законопроект на общественное обсуждение.

Её размер (компенсации. — NEWS.ru) ещё определяется. Но сейчас мы видим её в размере 40 тысяч рублей на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора, — подчеркнула глава ведомства.

Она пояснила, что механизм позволит защитить семьи с небольшим доходом и обеспечить полное возмещение стоимости бюджетного тура или частично — более дорогого тура. Для такой поддержки ведомство предлагает создать фонд коллективной ответственности. В него туроператоры будут перечислять взнос около 250 рублей за каждого туриста, которого отправляют на отдых.

В 2020 году половина российских туроператоров выполнила обязательства перед туристами, вернув долги 2020 года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что 80% турфирм погасили большую часть прошлогодних долгов. При этом 50% выполнили обязательства перед путешественниками в полном объёме.

С 2020 года объём долгов сократился с 44 млрд рублей до 7 млрд, а к концу года он может уменьшиться ещё на 3 млрд.