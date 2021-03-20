Россиянам назвали способы путешествовать дешевле

https://static.news.ru/photo/e7f218fc-4382-40b2-9daa-0ceb7966e135_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Отказ от готовых туров, полёты лоукостерами и питание в супермаркетах поможет туристам сэкономить во время отдыха. Об этом рассказала тревел-блогер Анна Сатурова.

В интервью радио Sputnik Анна оговорилась , что если человек предпочитает пляжный отдых, то выгоднее будет приобрести тур. Однако если туристам хочется посмотреть крупный город за несколько дней, тогда проще и дешевле сделать это самостоятельно.

Первая задача — минимизировать затраты на дорогу. При полётах на самолётах расценки у разных авиакомпаний могут различаться очень сильно.

Я люблю летать лоукостерами, в том числе и российскими, они в целом бюджетные, но нужно следить за нормами провоза багажа. Потому что многие покупают дешёвые билеты, не смотрят нормы, а потом попадают на деньги, — отметила блогер.

Далее следует вопрос проживания. Анна рекомендует бронировать не отели, а квартиры на сайтах-агрегаторах.

Можно бронировать не целые квартиры, а комнаты, это выходит раза в три дешевле. Есть вариант хостелов, но смотрите рейтинги и отзывы, — предупредила эксперт.

Съём квартиры вместо гостиничного номера автоматически ведёт к экономии на питании. Еду можно просто покупать в ближайшем супермаркете и готовить у себя на кухне.

Ещё один способ удешевить путешествие — ездить не одному, а в компании. В этом случае можно снять очень хорошее жильё за очень умеренные деньги.

Что касается передвижения по городу, то здесь блогер рекомендует скачивать карты, ориентироваться на местности и выяснять работу общественного транспорта, пользоваться которым гораздо экономичнее, чем такси.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила рост цен на туристические путёвки. По её мнению, туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса. Об этом писал NEWS.ru.