Россиянам назвали причины отказа в материнском капитале

Россиянам могут отказать в выплате материнского капитала. Это происходит в первую очередь тогда, когда у заявителя нет прав на получение или эти права прекращены, а также при предоставлении недостоверных сведений о детях. Кроме того, сертификат не выдадут повторно, если он уже был получен и использован. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал юрист Павел Уткин.

По словам юриста, права на капитал не возникает по банальной причине — если нет родных или усыновлённых детей. При этом следует помнить, что в случае развода право на получение средств остаётся у того из родителей, на чьём попечении остался ребёнок.

Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребёнка, поэтому и принадлежать она будет тому родителю, с кем ребёнок останется. При этом стоит обратить внимание, что сертификат — неделимое при разводе имущество, — сказал Уткин.

Лишение права на маткапитал происходит при умышленном преступлении против ребёнка или при лишении родительских прав на ребёнка, которому положен сертификат. К этой же категории относится и отмена усыновления.

В случае предоставления неверных данных о составе семьи нарушителю может грозить наказание сроком до 10 лет лишения свободы. При повторном обращении за маткапиталом в любом случае будет отказано.