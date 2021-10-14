Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения

Кибермошенники могут активизироваться в России во время переписи населения. Она пройдёт с 15 октября по 14 ноября. Злоумышленники всегда стараются использовать новостную повестку. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ специалист компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

В 2021 году россияне впервые смогут участвовать в переписи населения онлайн с помощью портала госуслуг. По мнению эксперта, мошенники могут попытаться создать сайты-дублёры, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан или завлечь их в жульнические схемы. В этой связи Алексей Сизов рекомендует следить, чтобы в адресной строке браузера при переходе на портал госуслуг высвечивался настоящий адрес: https://www.gosuslugi.ru/ .

Эксперт объяснил, что кибермошенники часто не используют для своих сайтов защищённое SSL-соединение, поэтому понять, что сайт является подозрительным, можно по перечёркнутому замочку перед адресом портала в адресной строке браузера.

Также Сизов не исключает, что злоумышленники могут делать массовые рассылки для привлечения потенциальных жертв на свои сайты и продвигать ресурсы с помощью контекстной рекламы.

В Российской Федерации стартовала перепись населения. Она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Сроки определены соответствующим приказом Минэкономразвития.