Россиян предупредили о росте цен из-за инцидента в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/5e71abaa-90bb-11eb-bbbd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пробка, образовавшаяся в Суэцком канале из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given, может стать причиной роста цен на электронику в России. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Сложившаяся ситуация задерживает поставки и готовых устройств, и комплектующих, тех, которые морем плывут, где-то на семь-восемь дней, — цитирует издание директора по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова.

По его словам, пока рано говорить о том, насколько может вырасти цена, но задержки с поставками электроники однозначно отразятся на конечной стоимости. При этом подорожание коснётся как готовых устройств, так и комплектующих.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров.

Как сообщал NEWS.ru, советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил о возобновлении навигации на Суэцком канале. Суда на текущий момент буксируют.