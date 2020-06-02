Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски

В ходе голосования по поправкам в Конституцию россиянам надо будет кратковременно снимать защитную маску при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Такая информация содержится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении плебисцита.
При этом паспорт члену участковой комиссии в руки передавать не следует. Его нужно предъявить для ознакомления в развёрнутом виде, а страницы перелистывать самостоятельно,
Члену комиссии нужно будет показать разворот документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с регистрацией по месту жительства.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены.
Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.
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