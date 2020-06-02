Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски

https://static.news.ru/photo/79663730-a4b4-11ea-b2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе голосования по поправкам в Конституцию россиянам надо будет кратковременно снимать защитную маску при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Такая информация содержится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении плебисцита.

При этом паспорт члену участковой комиссии в руки передавать не следует. Его нужно предъявить для ознакомления в развёрнутом виде, а страницы перелистывать самостоятельно, уточнили в ведомстве.

Члену комиссии нужно будет показать разворот документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с регистрацией по месту жительства.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены.

Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.