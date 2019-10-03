https://static.news.ru/photo/5b3fd7de-e5b0-11e9-acf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское предприятие «Уралтрансмаш» завершает модернизацию одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».

Как сообщили в пресс-службе компании, на пушке заменят механизмы энергообеспечения, а также коробки передач. Будут улучшены приборы наблюдения, связи, приёма и обработки данных. Кроме того, обновят системы противоатомной защиты, уточняет РИА Новости .

Пушка «Малка» является модернизированным вариантом 2С7 «Пион», до сих пор считавшейся одним из самых опасных и мощных орудий в мире. Она может стрелять различными снарядами, в том числе бетонобойными и химическими.

Кроме того, вскоре «Уралтрансмаш» закончит модернизацию самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан». Срок окончания работ намечен на 2020 год, писал News.ru.