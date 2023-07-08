Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсии на «Северный потоках»

Фото: un.org

Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН по подрывам «Северный потоков», сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, российская сторона рассчитывает получить отчет от стран ЕС о ходе расследования диверсии.

Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля. Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется. Запросили британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран, — написал Полянский.

Он добавил, что Москва пригласит на заседание «пару интересных незаангажированных докладчиков». Дипломат не стал раскрывать их имена в целях безопасности.

В середине июня Полянский сообщил о том, что российская сторона указала СБ ООН на отсутствие прогресса по расследованию подрывов газопроводов. При этом Москва назвала ложными утверждения, что она информирована о ходе следствия.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии.