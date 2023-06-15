В России недовольны расследованием по «Северным потокам» Россия указала СБ ООН на отсутствие прогресса в расследованиях по «Северным потокам»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Россия привлекла внимание Совета Безопасности ООН к тому, что национальные расследования по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не продвигаются, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. При этом он назвал ложными утверждения о том, что России известно о ходе этих расследований.

Мы привлекли внимание наших коллег в Совете Безопасности к тому, что так называемые национальные расследования, проводимые Швецией, Германией и Данией, не продвигаются, — заявил Полянский.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии.

Ранее телеканал RTBF со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ после подрыва газопроводов «Северный поток» проинформировало бельгийских коллег о возможной причастности Киева к диверсии. Информация об «украинском следе» в теракте на газопроводах говорит о том, что западные спецслужбы много месяцев знали о предполагаемой роли Киева в «одной из самых опасных атак на энергетическую инфраструктуру Европы».