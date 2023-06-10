В Бельгии раскрыли данные разведки о взрыве на «Северных потоках» RTBF: ЦРУ сообщило Бельгии о роли Украины в диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press

Место утечки газопровода «Северный поток»

ЦРУ после подрыва газопроводов «Северный поток» проинформировало коллег из Бельгии о возможной причастности Украины к диверсии, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на источники. Информация об «украинском следе» в теракте на газопроводах говорит о том, что западные спецслужбы много месяцев знали о предполагаемой роли Киева в «одной из самых опасных атак на энергетическую инфраструктуру Европы».

Вскоре после диверсии на газопроводах «Северный поток» в конце сентября 2022 года бельгийская военная разведка получила информацию о нем от американцев в ЦРУ. Они указали на предполагаемую роль Украины в диверсии, — говорится в сообщении.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер отказалась комментировать эту информацию. Чиновница пояснила, что власти не обсуждают работу своей разведки и ее контакты с партнерами.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что чиновники в Германии заявили о непричастности Польши к подрыву «Северных потоков». При этом источник в Варшаве не исключил, что к атаке по газопроводам имела отношение польская компания, не связанная с государством.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил изданию Politico, что Киев не причастен к диверсиям на газовых магистралях в Балтийском море. По словам Зеленского, сам он никогда бы не отдал подобный приказ.