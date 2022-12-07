СМИ: Россия подготовила три ответа на введение потолка цен на нефть «Ведомости»: в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на нефть

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские власти работают над тремя возможными ответами после введения странами Евросоюза и «Большой семерки» потолка цен на отечественную нефть. Об этом сообщает газета «Ведомости». По информации издания, проект указа президента в настоящее время обсуждается его администрацией с правительством.

По словам двух источников газеты, первым вариантом ответа на введение потолка цен станет полный запрет продажи сырья тем странам, которые поддержали данные ограничения, даже если они приобретают продукт не напрямую, а через государства-посредники. Один из собеседников газеты уточнил, что поставка нефти будет заблокирована по всей цепочке в том случае, если конечным получателем окажется страна — член G7.

Второй вариант, по словам источников, — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий — введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена, — пишет издание.

Сообщается, что в настоящее время ни один из озвученных вариантов окончательно не одобрен, возможны другие альтернативы или их комбинации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Россия может установить фиксированную стоимость своей нефти в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен. По данным агентства, Москва рассматривает два возможных сценария: введение фиксированной стоимости либо установление максимального дисконта к международным маркам.

В свою очередь эксперты рассказали, что на фоне введения западными странами потолка цен на нефть, ее стоимость может вырасти выше $100 за баррель. По их мнению, это произойдет в случае принятия законов в России, которые запретят отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения. Все эксперты также сошлись во мнении, что потолок цен на российскою нефть так или иначе приведет к ее удорожанию.