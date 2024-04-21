Россия и Китай договорились о взаимопомощи между флотами Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве при спасении на море

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Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин во время переговоров в Китае подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море, заявили в Министерстве обороны РФ. Стороны также указали на необходимость взаимодействия между флотами двух стран «в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане», пишет ТАСС.

По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море, — сказано в сообщении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поручил расформировать силы стратегической поддержки в армии страны. Китайский лидер отдал приказ создать новое подразделение — силы информационной поддержки. По его словам, корректировка сил в армии является важным решением с точки зрения укрепления военной промышленности.

Глава Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов отмечал, что власти КНР понимают свое положение в процессе формирования нового мирового порядка. По его словам, Россия занимает особое положение в диалоге с Китаем. Более того, мнение Москвы представляет особую важность для Пекина, уверен эксперт.