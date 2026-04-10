10 апреля 2026 в 11:42

«Рыпнуться не посмел»: в ГД нашли способ защитить суда РФ от терактов ВСУ

Депутат Журавлев: необходимо перевести часть гражданских кораблей в ВМФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил перевести часть гражданских судов в состав Военно-морского флота РФ для защиты от атак со стороны ВСУ. В беседе с NEWS.ru он заявил, что это позволит наделить такие корабли особым статусом и остудить «горячие головы» как в Киеве, так и в Осло.

Отлично было бы, если осведомленный источник в дипломатических кругах сразу называл даты и конкретные суда РФ, на которые готовятся атаки диверсантов ВСУ. В таком случае избежать их стало бы гораздо проще. Через Ла-Манш пару танкеров сопроводил наш «Адмирал Григорович», никто даже рыпнуться не посмел. Давно предлагаю перевести часть кораблей гражданского флота в ВМФ и оснастить их соответствующим оборудованием. Тогда любое нападение будет являться атакой на военный флот со всеми вытекающими последствиями. Это сразу бы остудило некоторые горячие головы и в Киеве, и в Осло. А вот чтобы уберечь каждое судно, потребуется, конечно, флот такого размера, какого ни у кого в мире нет, — сказал Журавлев.

Ранее появилась информация, что украинские власти планируют теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях при поддержке специалистов Военно-морских сил Норвегии. Под угрозой могут оказаться корабли, которые идут морскими путями из Мурманска и обратно.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

