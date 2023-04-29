Российский военный выжил, получив автоматную очередь в голову в зоне СВО «РВ»: российский военный выжил, получив автоматную очередь в голову в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») сообщил, что боец Вооруженных сил России в ходе спецоперации в одиночку атаковал группу солдат ВСУ в окопах и выжил после автоматной очереди в голову с близкой дистанции. Видео было опубликовано в интернете. Минобороны России информацию не комментировало.

По данным канала, украинские военные в окопном бою в упор открыли шквальный огонь по бойцу, тот упал и успел отползти за угол окопа, спустя несколько секунд боец пришел в себя, поднял слетевшую с него каску и на корточках побежал в противоположную от украинских военных сторону вдоль окопа. Вооруженные автоматами бойцы ВСУ побоялись предпринимать какие-либо действия, так как поняли, что за углом есть движение и мелькнуло дуло автомата, сообщает «РВ».

В российских Telegram-каналах ранее распространились кадры, на которых, предположительно, российский военный «обманул» украинский дрон. На видеозаписи видно, как он сначала убегает от снарядов, затем притворяется мертвым и через несколько секунд ловит беспилотник руками. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Весной прошлого года появилось видео с украинского беспилотника, который закидывал российского военного гранатами. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. Военнослужащий выжил.