Российский военный перехитрил дрон ВСУ Появились кадры, как российский военный притворяется мертвым и ловит дрон ВСУ

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В Сети опубликовали кадры, на которых российский боец «обманул» дрон ВСУ. На видеозаписи, снятой на камеру коптера, показана слежка вражеского беспилотника за военным ВС России. Сначала российский боец убегал от снарядов, сбрасываемых с дрона, но минутами позже жертва превратилась в охотника.

На записи можно заметить, что военный прикинулся мертвым, чтобы отвести от себя внимание. После того, как дрон пролетел мимо, солдат руками схватил вражескую технику.

7 ноября 2022 года Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с украинского беспилотника, который атаковал в окопе российского военного. На кадрах показано, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.

Позже издание MK.RU сообщило, что боец выжил. По информации издания, военнослужащий гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ откинул две гранаты, сброшенные с коптера ВСУ, в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. В газете отметили, военнослужащий был ранен.