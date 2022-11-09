Раскрыта личность солдата, отбросившего гранаты в окопе Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области

Фото: Социальные сети

Российский солдат, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие на него с украинского дрона, оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщили власти региона в Telegram. В администрации области отметили, что гордятся мужеством военнослужащего.

Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи! — указано в сообщении.

MK.RU ранее сообщило, что российский солдат, который дважды отбился от атаки украинского дрона, выжил. По информации издания, военнослужащий гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ откинул пару гранат, сброшенных с коптера ВСУ, в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали. По информации издания, из рассказа однополчанина российского солдата можно сделать вывод, что отбивший гранаты военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, который обнаружил в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.