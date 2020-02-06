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Российский мини-сериал «Алиса» стал участником конкурсной программы пилотных эпизодов американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW).

Проект стал продолжением одноимённого короткометражного фильма, снятого в 2018 году, сообщает «КиноПоиск».

В центре сюжета сериала — водители такси, их пассажиры, а также голосовой помощник.

SXSW — ежегодный фестиваль музыки, кино и медиа, который проводится в городе Остин американского штата Техас с 1987 года. Мероприятие также включает в себя конференции и торговые выставки.

Организаторы фестиваля Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, показали проект дизайна центральной площадки мероприятия.