Российский мини-сериал «Алиса» стал участником конкурсной программы пилотных эпизодов американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW).
Проект стал продолжением одноимённого короткометражного фильма, снятого в 2018 году,
В центре сюжета сериала — водители такси, их пассажиры, а также голосовой помощник.
SXSW — ежегодный фестиваль музыки, кино и медиа, который проводится в городе Остин американского штата Техас с 1987 года. Мероприятие также включает в себя конференции и торговые выставки.
Организаторы фестиваля Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, показали проект дизайна центральной площадки мероприятия.
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