Россиянин отправил британца в нокаут в 11-м раунде.

Таким образом, уроженец Челябинской области защитил свой титул против официального претендента, для которого это первое поражение.

Изначально проведение этого поединка планировалось на 29 июня, однако по организационным причинам дата схватки была перенесена на август. Сообщалось, что команда Ковалёва начала вести переговоры об организации боя с самым кассовым боксёром мира мексиканцем Саулем Альваресом.

Однако эти переговоры не увенчались успехом, и штабом россиянина было принято решение провести поединок с Энтони Ярдом.