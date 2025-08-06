Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов

За минувшие сутки российские силы ПВО успешно перехватили 244 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа и семь управляемых авиационных бомб, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

С начала специальной военной операции общие потери противника, по данным российского оборонного ведомства, составили 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 зенитно-ракетных комплексов, 24 464 единицы бронетехники (включая танки), 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, ВСУ потеряли 39 180 единиц военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны РФ сообщало, за сутки потери ВСУ в Сумской области составили более 195 человек. Также украинская армия лишилась трех танков, 15 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.