За минувшие сутки российские силы ПВО успешно перехватили 244 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа и семь управляемых авиационных бомб, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.
С начала специальной военной операции общие потери противника, по данным российского оборонного ведомства, составили 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 зенитно-ракетных комплексов, 24 464 единицы бронетехники (включая танки), 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, ВСУ потеряли 39 180 единиц военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны РФ сообщало, за сутки потери ВСУ в Сумской области составили более 195 человек. Также украинская армия лишилась трех танков, 15 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.