Российские космонавты провели шесть часов в открытом космосе Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС после шести часов в открытом космосе

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС), проведя 6 часов 35 минут в открытом космосе, трансляция велась на сайте Роскосмоса. Выход начался 9 августа в 17:45 мск и завершился в 00:20 10 августа. Изначально предполагалось, что продолжительность работ составит 6 часов 45 минут.

После выхода из люка модуля «Поиск», россияне установили три противометеороидных экрана на модуле «Рассвет», а также подготовили к переносу рабочее место с помощью манипулятора ERA. Им управлял внутри МКС еще один российский космонавт Андрей Федяев. Затем космонавты перешли на модуль «Наука», где протестировали переносное рабочее место и поставили его на хранение на пассивном устройстве фиксации УФП-1.

Это шестой совместный выход в космос для Прокопьева и Петелина за время полета, который начался 21 сентября 2022 года. За время предыдущего полета на МКС Прокопьев дважды выходил в открытый космос. Нынешний выход стал 70-м по российской программе МКС и 170-м за всю историю советской и российской космонавтики.

Ранее сообщалось, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» совершил маневр, благодаря которому Международная комическая станция ушла от предполагаемого столкновения с космическим мусором. Этого удалось добиться благодаря увеличению орбиты станции на 0,5 километра. В Роскосмосе подчеркнули, что такого рода маневры проводились и прежде. За все время работы МКС высота ее орбиты корректировалась 343 раза, причем 191 из них — при помощи двигателей «Прогресса».