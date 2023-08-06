Российские космонавты спасли МКС от столкновения с космическим мусором Роскосмос: корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: Роскосмос

Международная космическая станция

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» совершил маневр, благодаря которому Международная комическая станция (МКС) ушла от предполагаемого столкновения с космическим мусором, сообщили в Роскосмосе. Этого удалось добиться благодаря увеличению орбиты станции на 0,5 километра.

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» выполнил маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором, — рассказали в госкорпорации.

Как уточняется в пресс-релизе, двигатели корабля, пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда», запустил двигатели выдав импульс величиной 0,3 м/с. Они проработали более трех часов, что позволило скорректировать орбиту станции.

В Роскосмосе подчеркнули, что такого рода маневры проводились и прежде. За все время работы МКС высота ее орбиты корректировалась 343 раза, причем 191 из них — при помощи двигателей «Прогресса».

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, как подготавливают кандидатов к полету на МКС. По его словам, кандидаты проходят жесткую тренировку. Каждый экзамен необходимо сдать на 4 или 5. Две оценки «удовлетворительно», получаемые подряд, ставят под сомнение профпригодность кандидата.