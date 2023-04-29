Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром Минобороны: российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск под Угледаром

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск в районе Угледара в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева. В результате атаки было ликвидировано пять военнослужащих.

Также расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» уничтожили пикап и семь украинских военных. Гордеев отметил, что удары пришлись и на опорный пункт украинских войск в районе села Пречистовка под Марьинской. Здесь с помощью тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» удалось ликвидировать более десяти боевиков.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» ЦВО в зоне спецоперации. На кадрах продемонстрировано, как военные применяют тактику кочующих орудий. В ролике показано, что расчеты гаубиц и пушек совершают по пять-шесть выстрелов по украинским войскам. После поражения целей они покидают позиции.

Более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники были уничтожены группировкой ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки. Таким образом удалось предотвратить разведку ВСУ боем.