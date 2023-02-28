Опубликовано видео работы гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО Минобороны РФ показало видео работы гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Появилось видео боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» ЦВО в зоне спецоперации. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, продемонстрировано, как военные применяют тактику кочующих орудий. В ролике показано, как расчеты гаубиц и пушек совершают по пять-шесть выстрелов по украинским войскам. После поражения целей они покидают позиции.

Мы можем работать как по переднему краю противника, так и забирать его тылы. [Бить] по резервам подходящим, по районам сосредоточения противника и так далее. Сначала мы получаем координаты целей, переводим их в установки для стрельбы, далее передаем установки на орудие и производим выстрел. Координаты целей нам дают разведчики, беспилотники (операторы БПЛА) либо РЛС в ходе контрбатарейной борьбы, — рассказал командир батареи с позывным «Иня».

В день около 50% целей уходит на контрбатарейную борьбу, добавил военнослужащий. По словам «Ини», по батарее противника нужно отработать максимальной быстро, — в течение четырех минут.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ из гаубицы Д-30. Цель также была обнаружена разведчиками, которые передали координаты на пункт управления артиллерией.