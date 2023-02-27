Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

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Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 ВС РФ

Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гаубицы Д-30. В Telegram-канале министерства отмечается, что разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт сил ВСУ и передали его координаты на пункт управления артиллерией. От получения цели до выстрела прошло не более двух минут, в ходе боевой работы было уничтожено около 20 военнослужащих ВСУ.

Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы самоходных артиллерийских орудий (САО) «Хоста» Центрального военного округа в зоне СВО. Основными преимуществами САО являются мобильность и возможность работы разными снарядами. Кроме того, установки могут наносить удары с близкого расстояния, оказывая поддержку пехоте. Артиллеристы могут поражать цели на расстоянии до 13 км, корректировку огня и доразведку целей ведут беспилотные летательные аппараты и группы специальной разведки.